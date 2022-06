Düsseldorf-Vennhausen​: Undichter Kesselwagen sorgt für Störungen im Bahnverkehr​

Düsseldorf Bei einem Güterzug ist im Bereich des Bahnhofs Düsseldorf-Eller aus einem undichten Kesselwagen ein Gas ausgetreten. Der Bereich wurde großräumig abgesperrt. Es kam zu Beeinträchtigungen im Bahnverkehr.

Das Edelgas Argon ist in den frühen Morgenstunden am Donnerstag aus einem undichten Kesselwagen eines Güterzuges ausgetreten. Die Feuerwehr Düsseldorf sperrte den Bereich am Bahnhof Eller. Dabei arbeiteten die Rettungskräfte eng mit dem städtischen Umweltamt, der Deutschen Bahn und einem Fachberater des Transportunternehmens zusammen.