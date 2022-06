Euroskills 2027 an der Messe : Düsseldorf erhält Zuschlag für großen Handwerker-Wettbewerb

Der Deutsche Jannic Schlachter erreichte Gold im Wettbewerb der Fliesenleger bei der EuroSkills 2021 in Graz. In fünf Jahren kommt das Event nach Düsseldorf. Foto: ZDB Zentralverband Dt. Baugewerbe/Stephanie Trenkler

Düsseldorf 150.000 Menschen werden zu den EuroSkills 2027 erwartet. Gemeinsam mit Luxemburg wird Düsseldorf das Event ausrichten, in dem sich Handwerker in verschiedenen Disziplinen messen.

Düsseldorf hat den Zuschlag für ein Groß-Event bekommen. Im Jahr 2027 wird die Landeshauptstadt gemeinsam mit Luxemburg der Austragungsort der EuroSkills. Bei dem Wettbewerb messen sich Fachkräfte aus dem Handwerk in verschiedenen Disziplinen. Zum Hauptevent im September 2027 werden nach Veranstalterangaben 150.000 Besucher in Düsseldorf erwartet. Die Veranstaltung soll das Ausbildungssystem in den Fokus rücken und den Fachkräftemangel bekämpfen.

Die Generalversammlung von Euroskills in Krakau, in der mehr als 30 Staaten vertreten sind, erteilte der Teampräsentation von Luxemburg und Düsseldorf am Donnerstag einstimmig den Zuschlag. Es ist das erste Mal, dass die seit 15 Jahren ausgetragene Berufseuropameisterschaft von zwei Kooperationspartnern gemeinsam organisiert wird. Außerdem ist es das erste Gastspiel in Deutschland.

Die Gastgeber der EuroSkills 2027 planen derzeit mit etwa 800 Wettkampfteilnehmenden aus zahlreichen europäischen Nationen, die in über 50 Berufsdisziplinen antreten. Die Hauptwettbewerbe der EM der Berufe werden im September 2027 in der Messe in Düsseldorf ausgetragen.

Hauptförderer ist das Bundesministerium für Bildung und Forschung, das die Ausrichtung der EuroSkills 2027 mit sechs Millionen Euro unterstützt. „Die EuroSkills sind eine spannende Leistungsschau unserer exzellenten Berufsbildung“, sagte Ministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) unsere Redaktion. Mit der gemeinsamen Ausrichtung der EuroSkills betrete man Neuland. „Das ist wichtig, denn auch Berufswege verlaufen heute immer häufiger grenzüberschreitend und europäisch.“ Eine starke berufliche Aus- und Weiterbildung helfe Deutschland, die Fachkräfte zu gewinnen, die für den Wohlstand und die Zukunft des Landes gebraucht würden.

Seit 2008 findet alle zwei Jahre die Europameisterschaft der Berufe im Wechsel mit der Weltmeisterschaft statt. Die letzten EuroSkills-Wettbewerbe wurden im September 2021 in Graz, Österreich ausgetragen. Rund 400 Teilnehmende aus 19 europäischen Ländern kämpften dort um die Medaillen. In 38 offiziellen sowie zehn Präsentationsdisziplinen zeigten sie auf 70.000 Quadratmetern Wettkampffläche ihre in der Ausbildung gewonnenen Kenntnisse. Der Veranstalter Worldskills ist eine gemeinnützige Organisation mit Sitz in den Niederlanden.

(arl)