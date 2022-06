Fußballspiel in Düsseldorf​: Ein Jude coacht Priester und Imame​

Düsseldorf Eine interreligiöse Mannschaft aus muslimischen und christlichen Geistlichen - gecoacht von einem Juden -, musste sich beim Fußball-Cup der Düsseldorfer Muslime einer Fortuna-Mannschaft geschlagen geben.

Tausende Besucher strömten an Fronleichnam an die Bayreuther Straße: Der Kreis der Düsseldorfer Muslime (KDDM) hatte zum Familien-Sommerfest gerufen. Die interreligiöse und interkulturelle Idee dieses Sport- und Familienfests zeigte sich auch in den 140 Ständen, an denen traditionelle Vereine und große Unternehmen über ihr Angebot informierten.