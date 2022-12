American Football in Düsseldorf  Junior-Team der Panther im Rathaus geehrt

Keller gratulierte der Mannschaft und überreicht stellvertretend für das Team an Quarterback Ben Berges, den Panther-Vorsitzenden Willi Sauer und die Headcoaches Peter Daletzki und Marvin Damm einen gravierten Stahlteller der Landeshauptstadt Düsseldorf zur Erinnerung an den Titelgewinn. Die Mannschaft übergab ein Shirt mit Unterschriften der „Junior-Bowl-Sieger 2022“ an OB Dr. Keller.