Marokko-Fans feiern in Düsseldorf Public Viewing in Oberbilk zum Viertelfinale?

7000 Menschen werden es vielleicht dann, wenn Marokko Weltmeister wird. Zum Viertelfinaleinzug kamen nach Polizeiangaben mehr als 1000 Menschen auf die von vielen marokkanischen Händlern und Gastronomen gesäumen Straßen in Oberbilk. Die sollen so laut gefeiert haben, dass es noch in Flingern zu hören gewesen sein soll. „Die Marokkaner feiern verrückter als die Italiener“, so ein deutscher Fußball-Fan, der rein zufällig in die wohl größte spontane Jubelfeier des Jahres in Düsseldorf geraten war. Die Italiener hatten ihren Europameistertitel des Jahre 2020 auf der Heyestraße in Gerresheim gefeiert.