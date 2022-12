Winter in Düsseldorf Wie Tiere niedrigen Temperaturen trotzen

Wohl dem, der fliegen kann. Ob Kranich, Storch, Kuckuck oder Feldlerche, sie alle zieht es in wärmere Gefilde. Vor wenigen Wochen war in Düsseldorf vielfach noch der beeindruckende Formationsflug der Kraniche am Himmel gen Süden zu beobachten. Das Anlegen von Futterdepots wird dem Eichhörnchen (vor der erwähnten Winterruhe) zugeschrieben, „das steckt bei denen einfach in den Genen“, sagt Bangert, wobei das ach so possierliche Tierchen keineswegs immer zimperlich ist „und durchaus auch schon mal Nester plündert und kleine Vögel verputzt“, erzählt der Experte. Da das Eichhörnchen sich allerdings nicht all seine Verstecke merken kann, profitiert im folgenden Frühjahr die Natur von dessen Sammelwut, wenn die verbuddelte Eichel zu keimen beginnt und zum Sämling wird.