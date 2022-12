Verkehr in Düsseldorf Immer mehr Falschparker behindern Rettungswege

Das Ordnungsamt Düsseldorf hat bei nächtlichen Schwerpunktaktionen an drei Tagen mehr als 300 Verwarnungen ausgesprochen und 57 Autos abschleppen lassen. Dabei lag das Hauptaugenmerk auf Autos, die im Stadtgebiet Rettungswege und sogenannte Feuerwehrbewegungszonen durch Falschparken behindern. Diese ausgeschilderten Zonen findet man beispielsweise in Sackgassen oder engen Straßen, an denen an manchen Stellen nicht geparkt werden darf, um etwa Platz zum Rangieren zu lassen. „Im Ernstfall verlieren Rettungsdienste durch zugeparkte Wege wertvolle Zeit“, sagt Ordnungs- und Feuerwehrdezernent Christian Zaum. Er fordert Verkehrsteilnehmer auf, sich bewusst zu machen, dass besonders in engen Straßen die Rettungswege versperrt werden und dies im schlimmsten Fall Menschenleben kosten kann.