Reitz-Doppelpack in Düsseldorf Borussias U19 verschafft sich eine ruhige Winterpause

Michael Nduka erhöhte in der 76. Minute sogar noch auf 4:0 mit einem gefühlvollen Schuss in den Winkel, Arize hieß der Vorbereiter. In der letzten Minute nutzte Nduka ein Geschenk der Düsseldorfer beinahe zum 5:0, aber das wäre an einem nahezu perfekten Vormittag zu viel des Guten gewesen. „Es war ein hochverdienter Sieg. Ich freue mich sehr für die Jungs, dass sie sich heute belohnt und gezeigt haben, welch großes Potenzial in ihnen steckt“, sagte Trainer König.