Brauchtum in Düsseldorf Nikolaus legt mit dem Schiff am Rhein an

Anschließend hatten die Kinder die Chance, ihre selbst gebastelten und gebackenen Geschenke im Sack des Nikolaus zu verstauen und so zu spenden. Diese werden bei der Essensausgabe der Armenküche an Bedürftige verteilt. Zu dem weihnachtlichen Lied „Lasst uns froh und munter sein“ zogen Nikolaus, Esel Rosa und die Kinder weiter in Richtung Rathaus.