Fonds für Energiekosten Bürgerstiftung Düsseldorf richtet Härtefallfonds für Energiekosten ein

Der Fonds soll neben den von der Bundesregierung beschlossenen Entlastungspaketen für Gas und Strom die Menschen unterstützen, die sich in einer schwierigen finanziellen Situation befinden und keine Sozialleistungen beziehen. „So kann gezielt den Menschen geholfen werden, die sonst keine anderen Hilfen entgegennehmen können“, erklärt Oberbürgermeister Stephan Keller. Gemeinsam mit den Stadtwerken Düsseldorf unterstützt die Landeshauptstadt den Härtefallfonds, beide Spender werden auch Geld in den Fonds zahlen. Das Wichtigste sei, dass alle Düsseldorfer gut durch den Winter kommen, „das braucht die Solidarität aller“, sagt Oberbürgermeister Keller weiter. Die Stadtwerke haben großen Respekt vor der aktuellen Situation, sagt Julien Mounier, Vorstandsvorsitzender der Stadtwerke Düsseldorf AG. „Bei den Hilfen gibt es Lücken, bei denen wir einspringen. Wir sehen uns in der Verantwortung, die Bürger zu unterstützen.“