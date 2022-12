Bundesweite Durchsuchungen bei Reichsbürgern „Hier war eine Bande von Terroristen am Werk“

In NRW gab es insgesamt an drei Orten Durchsuchungen – unter anderem in Krefeld und Minden-Lübbecke, wie unsere Redaktion aus Sicherheitskreisen erfuhr. „In Minden-Lübbecke fand die Durchsuchung bei einer Polizistin statt. Sie war nicht in leitender Position tätig. Außerdem gab es in NRW keine Festnahmen“, hieß es weiter aus Sicherheitskreisen. Der Landesvorsitzender der Deutschen Polizeigewerkschaft, Erich Rettinghaus, mahnte zur Vorsicht. „In unseren eigenen Reihen haben wir Reichsbürger auch immer sofort ausgeschlossen. Wer den Eid auf die Verfassung geleistet hat, muss sich auch dementsprechend verhalten. Das steht völlig außer Frage“, so Rettinghaus. „Diese Zelle hat jetzt gezeigt, dass in der Szene Potenzial für einen bewaffneten Aufstand ist“, so Rettinghaus weiter.