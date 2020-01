Düsseldorf-Heerdt : Großbrand und Explosionen in Lagerhalle - zwei Feuerwehrleute verletzt

Düsseldorf Beim Brand in einer Lagerhalle in Düsseldorf-Heerdt kommt es plötzlich zu Explosionen. Zwei Feuerwehrmänner werden verletzt. Die Polizei ermittelt.

Zeugen alarmierten die Feuerwehr gegen 23.30 Uhr, weil eine Lagerhalle am Heerdter Lohweg in Brand geraten war. Als die Feuerwehrkräfte eintrafen, stand die Halle bereits fast gänzlich in Brand. Die Flammen seien bereits aus Teilen des Dachs in den Himmel geschlagen, sagte ein Feuerwehrsprecher.