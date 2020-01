Kostenpflichtiger Inhalt: Großbrand in Düsseldorf-Heerdt : Vom Feuer betroffene Firmen stehen teils vor Totalschaden

Foto: Christoph Reichwein (crei) 6 Bilder Die abgebrannte Lagerhalle am Tag danach.

Düsseldorf Nach dem Großbrand in einem Gewerbegebiet in Düsseldorf-Heerdt stehen nicht nur die Firmen, die unmittelbar von dem Brand betroffen sind, vor großen Schäden. Auch benachbarte Unternehmen begutachten am Morgen, was das Feuer angerichtet hat.