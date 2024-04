Karriereweg Berufsfeuerwehr Selbstlosigkeit mit einer Prise Helfersyndrom

Augusts Begeisterung für die Feuerwehr ist schon zu seiner Realschulzeit aufgeflammt. Aus Vernunftgründen setzte August damals noch ein Abitur auf seinen Bildungsweg drauf, dachte sich dann aber schnell: „Hm... da hätte ich mich vielleicht doch besser auf die Ausbildung zum Feuerwehrmann beworben.“ In Düsseldorf bewarb er sich damals einmal vergebens. „Nach dem Abitur war ich dann erst mal noch ein bisschen ratlos und habe versucht rauszufinden, wohin mit mir. Aber das Thema Feuerwehr hatte ich die ganze Zeit im Hinterkopf.“ Die nächsten zwei Jahre jobbte August und wurde sich sehr schnell klar darüber, was er von seinem späteren Job erwartet: „Ich will im Team arbeiten. Ich möchte Menschen mit dem was ich tue helfen. Ich will nicht am Vortag schon genau wissen, was mich auf der Arbeit erwartet – ich brauche Vielfalt im Job. Ein Bürojob wäre für mich zum Beispiel auf keinen Fall in Frage gekommen. Fünf mal die Woche ins Büro gehen und am Ende nicht wissen, was ich jetzt eigentlich gemacht hab? Das wäre nichts für mich.“