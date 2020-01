Kostenpflichtiger Inhalt: Eva Thunbergs Skipper Boris Herrmann in Düsseldorf : Der Mann, der mit Greta um die Welt segelte

Boris Herrmann ist der Segler, der Greta Thunberg nach Amerika brachte. Er wird auch zu Gast sein auf der Wassersportmesse „boot“. Foto: Andreas_Lindlahr

Düsseldorf Greta Thunberg wollte klimaneutral für eine Rede vor der UNO nach New York kommen. Der Hamburger Segler Boris Herrmann bot ihr dann an, sie über den Atlantik zu segeln. Mit an Bord hatte der Mann, der nun auf der „boot“ sein wird, auch noch einen berühmten Monegassen.