Umstrittener Test in Düsseldorf : Neue Umweltspur verengt wichtige Pendlerroute deutlich

Düsseldorf Das erste Stück der großen Umweltspur von Düsseldorf-Wersten in die Innenstadt wird in den Ferien markiert. Bis zu 20 Prozent weniger Autos werden im morgendlichen Berufsverkehr durchkommen. OB Thomas Geisel ruft Autofahrer zum Umstieg auf.

Die Stadtspitze hat am Montag die Pläne für die neue Umweltspur in Wersten bei einer Pressekonferenz im Detail vorgestellt. In den Herbstferien soll der erste Abschnitt der neuen Sonderspur eingerichtet werden, für die ein Auto-Fahrstreifen wegfällt. Start ist Montag,14. Oktober. Die Umweltspur beginnt südlich der Innenstadt hinter der A46-Ausfahrt „Düsseldorf-Zentrum“ und endet am Beginn der Corneliusstraße. Die Spur wird vorerst nur stadteinwärts markiert. Zugleich wird nördlich der Innenstadt über Kaiser- und Fischerstraße ein Radweg markiert, der später ebenfalls zur Umweltspur ausgebaut werden soll. Auch diese Spur wird nur stadteinwärts markiert.

Oberbürgermeister Thomas Geisel (SPD) verwies darauf, dass die drohenden Fahrverbote der Anlass für die Umweltspuren sei. Die von der Stadt ausgewählte Achse Südpark/Nordstern umfasst die Corneliusstraße, an der die offizielle Luftmessstation des Landesumweltamts steht. Weil dort die Grenzwerte für Stickoxide deutlich überschritten werden, droht das gerichtlich angeordnete Fahrverbot. Vorerst wird auf der Corneliusstraße selbst keine Umweltspur eingerichtet. Dies begründet die Stadt mit den schwierigen Bedingungen, unter anderem der geringen Breite. Allerdings erwartet die Stadt, dass der Autoverkehr durch die Verengung der Zulaufstrecke zurückgeht.

Geisel betonte zugleich, dass die Umweltspuren nicht nur eine Reaktion auf die drohenden Fahrverbote sind. „Wir wollen Anreize für den Umstieg vom Auto auf leistungsfähigere Systeme schaffen“, sagte er. Geisel nannte insbesondere den öffentlichen Nahverkehr. Die Stadt will auch mehr Menschen zum Umstieg aufs Rad motivieren.

Die Umweltspur ist in dieser Form eine Düsseldorfer Erfindung, die seit dem Frühjahr auf zwei deutlich kürzeren Strecken ausprobiert wird. Die Spuren sind freigegeben für Linienbusse, Fahrräder, E-Autos und Taxen. Dazu kommt inzwischen auch eine Freigabe für Fahrgemeinschaften mit drei oder mehr Insassen – ein bundesweit einmaliges Pilotprojekt.

Die dritte Spur war vom Verkehrsausschuss des Stadtrats Ende August genehmigt worden. Dabei kam es zu politischen Turbulenzen, weil die FDP überraschend nicht zustimmen wollte – obwohl sie bislang die Entwicklung der Umweltspuren befürwortet hatte. Die Liberalen befürchteten zu große Staus auf der wichtigen Pendlerstrecke. Am Ende stand aber eine Mehrheit aus SPD, Grünen und Linkspartei, die wegen der besonderen Sitzverteilung in dem Ausschuss ausreichte.

Die größte Änderung an der Strecke durch Wersten ist die Kreuzung der Umweltspur mit der Staße Auf’m Hennekamp. Autofahrer müssen sich von Wersten aus kommend an eine komplett andere Spurführung gewöhnen, es lässt sich aber weiterhin links und rechts abbiegen. Die Stadt will mit Info-Tafeln die Autofahrer leiten.

Die Umweltspur wird die Kapazität für den Autoverkehr auf der Strecke Südpark-Innenstadt deutlich verringern, da eine Fahrspur wegfällt. Im Tagesmittel werden nach Berechnungen der Stadt rund zehn Prozent weniger Pkw durchkommen, im morgendlichen Berufsverkehr geht die Kapazität um bis zu 20 Prozent zurück. Andererseits könnten Rheinbahn und Radfahrer schneller durchkommen. Geisel erhofft sich, dass die Gesamtzahl der Autos sinkt, weil viele Menschen wegen der neuen Schnellspur auf den ÖPNV oder auf Fahrgemeinschaften umsteigen. Dann würde auch der Autoverkehr flüssiger laufen.

Die Spuren sind ein Verkehrsversuch. Die Folgen auf den Verkehrsfluss und die Luftqualität werden gemessen, nach einer Testphase soll über eine Weiterführung entschieden werden. Falls die Staus zu massiv werden und auch auf die A46 zurückreichen, soll der Versuch sofort abgebrochen werden.

Geisel und Verkehrsdezernentin Cornelia Zuschke berichteten von diversen Bemühungen, um den Umstieg auf Bus, Bahn und Rad attraktiver zu machen – allerdings bei den meisten Punkten ohne konkreten Zeitplan. Vor allem Park and Ride steht im Fokus. Demnach soll ein Parkhaus am Südpark entstehen, um mehr Plätze für Park and Ride zu schaffen. Auf der Ickerswarder Straße wird bald ein kleiner Parkplatz eingerichtet. Zuschke berichtet von Gesprächen mit umliegenden Kommunen über große Parkplätze, Düsseldorf hofft, dass viele Pendler schon vor der Stadtgrenze ihr Auto stehen lassen. Außerdem laufen Gespräche mit großen Arbeitgebern über Shuttle-Angebote. Geisel räumte ein, es wäre richtiger gewesen, mit den großen Park-and-Ride-Anlagen anzufangen und erst danach die Spuren zu markieren. Es herrsche aber durch das laufende Gerichtsverfahren Zeitdruck.