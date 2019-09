Politik in Düsseldorf : Politik will Update zur Umweltspur

Stadtbezirk 3 Grüne fragen nach, wie viele Verstöße es auf der Merowingerstraße gab.

Die Mitglieder der Bezirksvertretung 3 treffen sich am Dienstag, 17. September, zur ersten Sitzung nach der Sommerpause. Ab 17 Uhr geht es im Stadtteilzentrum an der Bachstraße 145 unter anderem um die Umweltspur auf der Merowingerstraße und das Vereinsheim des SC Schwarz-Weiß 06.

Warum beschäftigt die Umweltspur die Menschen? Viel ist diskutiert worden über die geplante Umweltspur von der A46-Ausfahrt „Zentrum/Universität“ über die Werstener, Mecum- bis zur Corneliusstraße. Kritiker befürchten, dass der Verkehr kollabieren könnte und in Kauf genommen wird, dass andere Stadtteile zusätzlich belastet werden. In Düsseldorf gibt es aber bereits zwei Umweltspuren, eine davon ist Mitte April auf der Merowingerstraße eingerichtet worden. Welches erste Fazit die Stadt über die Sonderspur in Bilk zieht, wollen die Grünen in der Bezirksvertretung wissen. Etwa, ob sich die Verkehrsteilnehmer an das Verbot halten und wie die Kontrollen ablaufen. „Wie werden Verstöße geahndet und wie viele Verwarnungen oder Bußgeldbescheide sind bislang ausgesprochen worden?“, fragt die Fraktion. Die rechte Fahrspur der Merowingerstraße darf stadteinwärts nur noch von Bussen, Taxis, E-Autos, Radfahrern und seit ein paar Wochen auch von Fahrgemeinschaften genutzt werden.