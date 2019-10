Aktionswoche : Film und Theater zur Woche der seelischen Gesundheit

Düsseldorf Im Kinderrechtejahr 2019 stehen Kinder und Jugendliche im Blickpunkt der Aktionen.

(semi) Psychische Erkrankungen sind längst zu einer Volkskrankheit geworden. In den vergangenen Jahren ist die Zahl der derjenigen, die an einer psychischen Erkrankung leiden, gestiegen. Fast jeder Dritte leidet einmal in seinem Leben an einer behandlungsbedürftigen psychischen Erkrankung. In Anlehnung an das Kinderrechtejahr 2019 (30 Jahre UN-Kinderrechtskonvention) sollen rund um den Tag der seelischen Gesundheit (10. Oktober) dieses Mal bei der Woche der seelischen Gesundheit (7. bis 10. Oktober) vor allem Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene sowie deren soziales Umfeld und Lebenswelten in den Blick genommen werden.