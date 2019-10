Bezirksvertretung 8 : Am Abstellbahnhof wird jetzt die Luftqualität gemessen

Auch der Bauantrag für die Kissinger Straße steht auf der Tagesordnung der Bezirksvertretung 8.

Am heutigen Dienstag, 1. Oktober, tagt im Rathaus Eller, Gertrudisplatz 8, ab 17 Uhr die Bezirksvertretung 8 (Eller, Vennhausen, Lierenfeld, Unterbach). Folgende Themen könnten für Bürger von Interesse sein.



Bauantrag Kissinger Straße Die Häuser an der Kissinger Straße 6-50 sollen um jeweils eine Etage aufgestockt werden, obwohl eigentlich eine Viergeschossigkeit vorgeschrieben ist. Ebenfalls sollen Außenaufzüge angebracht werden, was eine Überschreitung der festgesetzten Bautiefe zur Folge haben würde. Sechs satzungsgeschützte Bäume müssten gefällt und 14 neue Parkplätze auf benachbarten Grundstücken geschaffen werden.



Abstellbahnhof Speyer Weg Nachdem das Lärmgutachten den beteiligten Eisenbahnunternehmen und dem Eisenbahn-Bundesamt zugesandt und der aus Sicht der Stadtverwaltung Düsseldorf erforderliche Handlungsbedarf deutlich gemacht wurde, fanden erste Gespräche aller Beteiligten statt. Das Eisenbahn-Bundesamt hat die Absicht, gemeinsam mit der Deutschen Bahn und der Verwaltung Lösungen zu entwickeln, um die derzeit bestehenden Lärmsituationen dauerhaft zu entschärfen. Über die Ergebnisse will die Verwaltung die Bezirksvertretung 8 informieren. Das Umweltlandesamt hat zudem für die Messung der Luftqualität im August einen Messcontainer am Ende des Speyer Weges in 30 Meter Entfernung aufgestellt, seit dem 27. August werden entsprechende Messungen durchgeführt. Sobald Ergebnisse der Messungen vorliegen würden, werde die Bezirksvertretung 8 unterrichtet, heißt in einer Informationsvorlage.