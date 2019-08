Verkehr in Düsseldorf : Radspur auf Klever Straße eingerichtet

Um die Mittagszeit ist es ruhig auf der Klever Straße: Radler und Autofahrer teilen sich den Raum. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Pempelfort/Golzheim Am Wochenende hat die Stadt den Asphalt markiert. Viele Radfahrer freuen sich über die neue Sicherheit.

Weiterleiten Drucken Von Nicole Kampe, Alina Komorek und Jilia Mihajlovski

Schneeweiß sind die Streifen und Fahrrad-Piktogramme, die die Stadt am Wochenende auf den Asphalt der Klever Straße gepinselt hat. Ein Provisorium – darauf hatte sich die Politik Anfang des Jahres verständigt, nachdem CDU und FDP Kritik geäußert hatten an der geplanten Protected Bike Lane – ein geschützter Radweg, der baulich von der Autospur abgegrenzt ist und zwischen Parkstreifen und Gehweg verläuft. Obwohl den Autofahrern seit gestern nur noch zwei Spuren auf der Klever Straße zur Verfügung stehen, rollt der Verkehr. Selbst an den Kreuzungen gibt es keinen Rückstau. Viele Radfahrer, die die Sonderspur am Mittag austesten, sind glücklich, sie fühlen sich sicher und befürworten die Trennung von Rad- und Autoverkehr. „Ich bin begeistert. Ich hatte beim Radfahren immer Angst um mein Leben – es ist ein Wunder, dass ich das 14 Jahre lang überlebt habe“, sagt Annette Reum, die vor allem den rund 50 Zentimeter breiten Abstand zu den Parkplätzen schätzt – dadurch würden Kollisionen mit Autofahrern, die unachtsam die Türen öffnen, vermieden.

Lisa ist fast nur auf dem Rad unterwegs und setzt sich schon seit einiger Zeit für den Ausbau von radgerechten Wegen in der Stadt ein. An der neuen Spur auf der Klever Straße habe sie nichts auszusetzen und sie hofft, dass die Stadt weiterhin daran arbeitet, den Umstieg vom Auto aufs Rad attraktiver zu gestalten. Trotzdem sind am ersten Tag immer wieder Radfahrer zu beobachten, die auf dem Bürgersteig fahren, obwohl die Spur nicht durch parkende Lieferwagen oder Autos versperrt ist. Guido und Renate appellieren deshalb auch noch einmal an alle, die neue Spur wirklich zu nutzen, damit auch die Fußgänger in Pempelfort auf der sicheren Seite sind.

Mehr als einen Kilometer lang ist die Sonderspur, die zwischen Cecilienallee und Eulerstraße über Klever und ein kurzes Stück der Jülicher Straße markiert ist. Mit der eigenen Fahrspur soll vor allem das Sicherheitsgefühl der Radfahrer gestärkt werden. Dadurch hofft die Politik, dass mehr Menschen aufs Rad umsteigen. Es gebe genug Menschen, die ungern mit dem Rad im fließenden Verkehr fahren; die sollen mit einer solchen Spur angesprochen werden, sagte Bezirksbürgermeisterin Marina Spillner (SPD), als das Projekt Ende letzten Jahres vorgestellt wurde. Dass Angebote geschaffen werden müssen, das unterstützt auch André Simon von der CDU. Die Union fürchtete aber um die Leistungsfähigkeit der Straße, weil eine Fahrspur für den Radweg wegfällt. Sie beantragte, zunächst für ein Jahr einen Radstreifen auszuprobieren. Mit diesem Vorstoß scheiterten die Politiker. Gegen den Radweg votierte auch die FDP. Man habe gedacht, bei der Spur handele es sich um einen Versuch, sagte Fraktionschef Manfred Neuenhaus im Januar. Mit rot-rot-grüner Mehrheit gab es aber grünes Licht für die Protected Bike Lane.

Am Wochenende hatte die Stadt den Bereich Klever-/Fischerstraße in Teilen gesperrt, um die Markierungen für den neuen Fahrradweg zu machen. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)