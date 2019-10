Kulturtipps für Düsseldorf : Kultur für Kurzentschlossene

Die Uraufführung von „Recital Flamenco“ ist im Tanzhaus NRW zu sehen. Foto: Manu Garcia

Düsseldorf Boogie-Night im Stadtmuseum, Flamenco im Tanzhaus, Kassandra im Robert-Schumann-Saal – hier sind Tipps für Veranstaltungen in dieser Woche.

Oper Direkt im Anschluss an sein Japan-Gastspiel bringt das Ballett am Rhein am Donnerstag, 19.30 Uhr, Martin Schläpfers „Schwanensee“ im Opernhaus auf die Bühne. Erzählt wird von Prinz Siegfried. Er soll heiraten, doch er ist jung und sehnt sich nach dem unabhängigen Leben. Mitten in der Nacht wird er tief im Wald an einem geheimnisvollen See von einem Mädchen magisch angezogen. Es heißt Odette, ist in einem bösen Zauber gefangen und nimmt nur, wenn es dunkel wird, für einige Stunden menschliche Gestalt an. Die Vorführung ist geeignet für Zuschauer ab zehn Jahren, dauert drei Stunden und hat eine Pause.

Stadtmuseum Dass Düsseldorf viel mit Musik zu tun hat, wird schon bei einem Blick in die Stadtgeschichte und einem Gang durch die Sammlungspräsentation des Stadtmuseums deutlich: Vom Hof-Orchester des Kurfürsten Jan Wellem über berühmte Namen wie Mendelssohn-Bartholdy und Schumann bis zur Jazz-Hochburg in der Mitte des 20. Jahrhunderts und darüber hinaus. Musik spielte und spielt eine große Rolle in Düsseldorf. Für Samstag, 18 Uhr, laden Stadtmuseum und Freundeskreis, gemeinsam mit dem Organisator und Musiker Wolfgang Scheelen zur ersten „Düsseldorfer Swing & Boogie Night“ in den Ibach-Saal ein.

Info Die Adressen der Veranstaltungsorte

www.operamrhein.de Stadtmuseum Berger Allee 2, Info unter www.duesseldorf.de/stadtmuseum Tanzhaus NRW Erkrather Straße 30, Info unter

www.tanzhaus.de Konzerthaus Tonhalle Ehrenhof 1, Info unter www.tonhalle.de, Kartenvorverkauf online unter www.westticket.de Robert-Schumann-Saal Ehrenhof 4-5, Info unter

www.robert-schumann-saal.de, Kartenvorverkauf online unter www.westticket.de

Tanzhaus NRW Am Samstag, 20 Uhr, bietet Concha Jareño, Shooting-Star der aktuellen Flamencoszene, in der Uraufführung von „Recital Flamenco“ traditionellen Flamceno in Höchstform. Die aus Madrid stammende Tänzerin und Choreografin ist bekannt für ihre authentische und ungekünstelte Interpretation des Flamenco, stets mit Blick auf die langjährige Tradition. Begleitet von ihrem Cast – den Sängern Manuel Gago und David Sánchez „El Galli“, dem Gitarristen Juan Antonio Suarez „Canito“ sowie dem Perkussionisten Bandolero – taucht Concha Jareño mit dem Publikum tief in die Welt des Flamenco ein.

Tonhalle Wer kennt ihn nicht, den Megahit „Per Elisa“, mit dem Sängerin Alice den Sieg beim Festival di Sanremo 1981 errang. Ein Klassiker vom Italo-Pop ist auch ihr Folgehit „Una Notte Speciale“. Bis heute hat die Italienerin mit ihrer warmen und kraftvollen Stimme an Ausdrucksvermögen gewonnen, Alice selbst nichts an Ausstrahlungskraft verloren. Immerhin 22 Alben hat sie im Laufe der Jahre veröffentlicht. In Italien ist sie ein Superstar, die deutschen Fans haben sie nie vergessen. Nun kehrt die Künstlerin nach Deutschland zurück. In der Tonhalle präsentiert die Singer-Songwriterin am Samstag, 20 Uhr, ihr Programm „Viaggio in Italien“, mit dem sie die großen Namen der italienischen „cantautori“ ehrt: Alice singt Franco Battiato, Lucio Dalla, Fabrizio De Andrè, Francesco De Gregori, Giorgio Gaber und Giuni Russo. Auf der Bühne wird Alice (selbst am Keyboard) von zwei Musikern begleitet, Carlo Guaitoli (Klavier und Keybords) sowie Antonello D’Urso (akustische und E-Gitarren).