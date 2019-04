Umweltspuren in Düsseldorf : Auf einmal hat auch die Kaiserstraße eine Sonderspur

Düsseldorf Die Prinz-Georg-Straße hat seit Dienstag eine Umweltspur – Fahrradfahrer testeten sie und zeigten sich sehr zufrieden. Die Stadt überraschte aber noch mit einer weiteren Maßnahme: Auf der Kaiserstraße gelten jetzt noch strengere Regeln als auf den Umweltspuren.

Düsseldorf hat auch den Start von Umweltspur Nummer zwei ohne größere Probleme gemeistert. Auf der Prinz-Georg-Straße wurden am frühen Dienstagmorgen die Strecken zwischen Bagel- und Moltkestraße (Fahrtrichtung Norden) sowie Moltke- in Richtung Rochusstraße (Richtung Süden) in Betrieb genommen. Am Montag war die erste Umweltspur auf der Merowingerstraße gestartet.