Im Gesundheitsamt getestet : Erste Coronavirus-Fälle in Düsseldorf

Düsseldorf In Düsseldorf gibt es zwei bestätigte Corona-Fälle. Beide Patienten haben sich über die Hotline gemeldet und wurden im Diagnosezentrum in den Räumen des Gesundheitsamts getestet.

Der zweite betroffene Mann ist ein Familienvater mit drei Kindern, der in der Lombardei war, der betroffenen Region in Italien. Auch er lebt in freiwilliger Quarantäne in seinem Haus, bereits seit dem 24. Februar. Er hat ebenfalls nur leichte Symptome.