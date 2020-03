Düsseldorfer Blogger Ralf Becker : Der Gang um den Block ist für Hunde langweilig

Düsseldorf Auf seiner Webseite zeigt Ralf Becker die schönsten Runden zum Gassigehen in Düsseldorf. Die Stadt sei sehr hundefreundlich, doch manche Dinge könnten sich noch verbessern.

Aber auch abseits dieser großen Touren fühlen sich Ralf Becker und seine Labradorhündin in der Landeshauptstadt wohl. „Düsseldorf ist eine hundefreundliche Stadt.“ So gebe es viele Parks, wie im Falle des Hofgartens sogar in der Innenstadt, was in anderen Städten keine Selbstverständlichkeit sei. Aber es gebe auch noch Potenzial für Verbesserungen: In vielen Kommunen gebe es in Parks Aufsteller mit kostenlosen Kotbeuteln, was in Düsseldorf jedoch noch fehlen würde. Ähnliches gelte für Freilaufplätze. Die vorhandene Fläche im Zoopark sei heruntergewirtschaftet und daher wenig geeignet. Zwar wird das Losmachen von der Leine auf den Rheinwiesen toleriert, aber offiziell ist es nicht erlaubt, weshalb sich Becker weitere und vor allem größere ausgeschilderte Flächen wünscht. Denn anders als viele Hundehalter meinen, sind Waldgebiete dazu keine Alternative. „Im Wald gehören Hunde angeleint.“ So lange es diese Auslaufplätze nicht gibt, bleiben immer noch die gemeinsamen Touren. Für die Zukunft plant Becker dafür auch die Organisation von größeren Tagestrips in die Region. Nachfrage gibt es dafür genug. Daniel Schrader