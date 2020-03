Musik in Düsseldorf : Kreative Konzerte in der Micro Pop Week

Chris von der Düssel ist einer der Musiker im Programm der Micro Pop Week. Foto: MARCEL DOHMEN. Pictures of life.

Düsseldorf Für das Festival vom 21. bis 28. März werden Höfe, Hotels und Kunsthäuser in Düsseldorf zu Bühnen für 25 Konzerte. Hier einige Tipps.

Von Holger Lodahl

Four Rooms im Midtown Hotel Das Haus Kreuzstraße 19a wird am Samstag, 21. März, ab 19.30 Uhr, zum Ort für dieses ungewöhnliche Musik-Konzept. Die Besucher erleben in Gruppen die vier Räume, in denen die Musiker ihre Kurzauftritte live präsentieren. Durch diese Nähe zwischen Musiker und Besucher soll eine besondere und einzigartige Stimmung entstehen. Auch möglich, dass die Gäste selbst zu Teilen der Show werden.

Chris von der Düssel im Rainking Recordstar Mehrere Künstler spielen live und akustisch (also ohne große technische Unterstützung) ihre Songs. Dabei sind unter anderem Chris von der Düssel, Evan Freyer und Jack Devaney. Wo: im Recordstore an der Düsselthaler Straße / Ecke Rochusstraße am Samstag, 21. März, 14 bis 18 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Info Wichtige Fakten über das Festival Was „Die Micro Pop Week ist ein regelmäßig stattfindendes Festival, bei dem sich Düsseldorfer Akteuren zusammenfinden, um eine Woche lang die gemeinsame Liebe zur selbstgemachten und unabhängigen Musikkultur zu feiern“, sagt Hauke Schmidt, Veranstalter der Micro Pop Week. Wann Von Samstag, 21. März, bis Samstag, 28. März Karten Einige Konzerte können bei freiem Eintritt besucht werden, bei anderen kostet eine Karten zwischen fünf und 25 Euro plus Gebühren. Mehr Bis zum Beginn sollen noch weitere Musiker das Programm des Festivals bereichern. Weitere Informationen gibt es bis dahin im Internet unter www.micro-pop-week.de

Karyn Ellis im Kunsthaus Popesco Ein Konzert, drei Musiker: An der Adersstraße 45 treten am Sonntag, 22. März, Jack Devaney, Naima und Karyn Ellis auf. Die drei Musiker sind stark von der Musik der 1960er- und 1970er Jahre beeinflusst, haben aber für ihren Auftritt bei Popesco eigene Songs im Gepäck. Beginn ist um 20 Uhr.

Stefan Schwander im Golzheim Club In dem Betonbau unter der Theodor-Heuss-Brücke an der Uerdinger Straße stellt am Freitag, 27. März, der Disc-Jockey Stefan Schwander das neue Album seines DJ-Projekts „A rocket in Dub“ vor. „Normal Dub“ heißt es, und es kommt als Vinyl-Box mit neun Tracks auf den Markt. Los geht es um 23 Uhr.

„Lieblingslieder-Abend“ in der Franticworld Dieses Format soll ein familiäres Treffen der Düsseldorfer Do-it-Yourself-Szene werden. Jeder der Künstler spielt seine Interpretation von persönlichen Lieblingsliedern. Dabei treffen sich alte Bekannte in neuen Konstellationen. Zu erleben sind unter anderem Ester Quade, Thilo Schölpen, Lars Schmidt und Tommy Baumhoff, (Subterfuge), Urs Weyerke, Hauke Schmidt, Volker Rohde (Calling Linus und Blister in the Sun) und Saender aus Köln. Die Franticworld befindet sich an der Birkenstraße 71. 19.30 Uhr, Eintritt frei.

Raffael Seyfried, Simeon Walker, Tom Blankenberg und Tim Linghaus In der Skyline Tonfabrik stellen sich am Freitag, 27. März, 20 Uhr, vier Männer vor, die als Komponisten und Pianisten bekannt sind und individuelle Techniken des Klavierspiels präsentieren – etwa unter Einsatz eines Modulsysnthesizers. Auftrittsort ist der Hof der Skyline Tonfabrik an der Behrenstraße 42. Der Eintritt ist frei.

Three Places in Friedrichstadt Plätze, die vielen Musikfreunden unbekannt sein dürften, stehen bei der Tour „Three Places“ im Fokus. An jedem Ort wird ein besonderes Programm mit Live Acts, Musik, Comedy oder Poetry) und kulturellen Hintergründen präsentiert. Der Start- und Endpunkt dieser Reise ist das Ruby Leni Hotel. Dort an der Jahnstraße 3 wird auch zum Abschluss der Tour zum Austausch und Ausklang eingeladen. Es moderiert Michael Ulbts. Beginn ist um 19 Uhr, Ende etwa 22 Uhr.

Niederländische Sänger im Musikzimmer Zwei Bands aus unserem nächsten Nachbarland treten am Samstag, den 28. März, beim Finale der Micro Pop Week auf. Die Post-Punk-Legenden „It Dockumer Lokaeltsje“ haben schon in den späten 1980er-Jahren einige Coverversionen aus dem Album „Alles ist gut“ der deutschen Pop-Band DAF im niederländischen Dialekt Friesisch veröffentlicht. Für das Konzert im Weltkunstzimmer haben die Musiker nun zehn Songs des DAF-Albums als aufregenden Post-Punk-Mix „Alles is goed“ auf Friesisch im Gepäck.