Senioren leiden oft besonders unter Parodontis : Mobile Zahnarzt-Praxis für Pflegeheime

Zahnpflege ist auch im hohen Alter wichtig. Foto: dpa/Markus Scholz

Düsseldorf Die CDU will damit die Mundhygiene von Senioren verbessern. Auch Wohnungslose könnten zahnmedizinisch versorgt werden.

Von Semiha Ünlü Redakteurin der Lokalredaktion Düsseldorf

(semi) Ein mobiles Team aus Zahnärzten soll Alten- und Pflegeheime in Düsseldorf aufsuchen und die Heim-Bewohner behandeln: Das sieht der Antrag der CDU-Fraktion vor, der in die Sitzung des Gesundheitssausschusses am 4. März eingebracht wird. Mit dem Service will die Union die Mundgesundheit von Pflegebedürftigen deutlich verbessern. Der Plan sei Teil eines übergeordneten zahnmedizinischen Konzepts für alle Generationen.

„Dadurch erhöhen wir die Versorgungsqualität für die Bewohnerinnen und Bewohner“, sagt Ausschussvorsitzender Andreas-Paul Stieber. Laut einer Studie der kassenärztlichen Bundesvereinigung ist mehr als jeder Zweite mit Pflegebedarf nicht mehr in der Lage, einen Termin bei einem Zahnarzt wahrzunehmen. Die Mundgesundheit von Pflegebedürftigen ist daher im Vergleich mit dem Rest der Bevölkerung meist schlechter. „Die Menschen leiden verstärkt unter Karies, Parodontitis und Erkrankungen der Mundschleimhaut, weil es ihnen schwerfällt, ihre Zähne und Zahnprothesen gründlich zu reinigen“, sagt Stieber.

Pflegeheime haben wiederum nur selten einen Kooperationszahnarzt beziehungsweise eine zahnärztliche Kooperationspraxis. Zahmediziner sind wiederum manchmal eher zögerlich, eine Zusammenarbeit mit Pflegeheimen einzugehen: weil sie verunsichert sind, was die rechtlichen Fragen angeht, aber auch wegen eingeschränkter technischer Behandlungsmöglichkeiten und dem erhöhten organisatorischen Aufwand. Seit 2014 seien die gesetzlichen Möglichkeiten zur zahnmedizinischen Versorgung in Alten- und Pflegeheimen aber ausgebaut worden, sagt Stieber: „Kassenärztinnen und Kassenärzte dürfen Verträge mit stationären Einrichtungen zu Behandlungszwecken schließen. Leider steht derzeit aber nur für jedes dritte Heim ein Zahnmediziner zur Verfügung.“

Bei dieser Lücke will die CDU mit ihrem Antrag ansetzen. Bis zum Sommer – so sieht es der Antrag vor – soll die Verwaltung mit der Zahnärzte-Kammer prüfen, wie in Düsseldorf eine zahnärztliche Praxis auf Rädern betrieben werden kann – und das auch dauerhaft. Auch die regelmäßige zahnmedizinische Versorgung von Wohnungslosen könne man sich als Teil des Konzepts vorstellen.