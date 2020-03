Anlaufstelle für Verdachtsfälle : Corona-Diagnosezentrum in Düsseldorf nimmt Arbeit auf

Corona-Diagnosezentrum in Düsseldorf nimmt Arbeit auf

Düsseldorf Zwei Tage lang war das städtische Diagnosezentrum für Coronavirus-Verdachtsfälle in den Räumen des Gesundheitsamtes untergebracht. Ab sofort werden Patienten an der Witzelstraße untersucht und getestet.

Die Stadt hat dank der Unterstützung durch die Städtische Wohnungsgesellschaft Düsseldorf (SWD) die Räumlichkeiten in Düsseldorf-Bilk vermittelt und gibt logistische Unterstützung. Das Personal stellen die niedergelassenen Ärzte.

Wichtiger Hinweis: Termine für einen Test auf das Coronavirus werden ausschließlich über das städtische Infotelefon unter 0211-8996090 vergeben - und das nur an Personen, die in Düsseldorf wohnen oder hier arbeiten.

Die Hotline kann von dem genannten Personenkreis auch genutzt werden, um Fragen zum Coronavirus zu stellen. Wer aus anderen Städten kommt, soll sich an die dortigen Behörden wenden.

Zwei Corona-Verdachtsfälle in Erkrath

Jetzt hat der Kreis Mettmann die ersten drei Verdachtsfälle : Zwei Corona-Verdachtsfälle in Erkrath

Erste Coronavirus-Fälle in Düsseldorf

Zwei Männer erkrankt : Erste Coronavirus-Fälle in Düsseldorf

Wenn am Infotelefon festgestellt wurde, dass ein Test notwendig ist, wird dort auch gleich ein Termin für den nächsten Tag vermittelt.

So funktioniert der Corona-Test Schritt für Schritt

Kostenpflichtiger Inhalt: Besuch im Labor an der Uni Düsseldorf

Kostenpflichtiger Inhalt: Besuch im Labor an der Uni Düsseldorf : So funktioniert der Corona-Test Schritt für Schritt

Betroffene sollen, so der Appell der Stadt, nicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln zum Diagnosezentrum fahren, um keine Gesunden zu gefährden. Wer keine Möglichkeit hat, dorthin zu kommen, solle beim Infotelefon darauf hinweisen. In Zusammenarbeit mit der Feuerwehr könne dann ein Ärzteteam den notwendigen Rachenabstrich auch Zuhause vornehmen, heißt es vonseiten der Stadt.

Seit Sonntag werden Termine für den Coronatest im Diagnosezentrum vergeben - bislang waren es erst 24. Die große Zahl der Anruferinnen und Anrufer am Infotelefon und die geringe Zahl der tatsächlich zu Testenden zeige, so Geisel, wie groß die Verunsicherung sei, aber auch, dass diese in der Regel unbegründet sei.