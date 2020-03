Musical-Talent für Düsseldorf : Auf der Suche nach einem Mini-Falco

Düsseldorf Falco ist schon seit über 20 Jahren tot, aber trotzdem ist er noch in aller Munde. Die Veranstalter des gleichnamigen Musicals suchen nun ein Nachwuchstalent, dass auf der Bühne ähnlich exaltiert ist wie das Rockidol.

Die Veranstalter des Musicals „Falco“ suchen immer noch nach einem Nachwuchstalent, das auf der Bühne ähnlich exaltiert ist wie das Rockidol. Am 20. März macht die Show Zwischenstopp in Düsseldorf. Und dafür wird ein tanzbegeistertes Kind von acht bis zwölf Jahren gesucht. Ähnlich extrovertiert wie der Original-Falco soll das Kind sein. In Kooperation mit Handwerker Promotion suchen die Musicalproduzenten einen Jungen oder ein Mädchen. Kinder können sich mit Unterstützung ihrer Eltern per E-Mail bewerben: presse@handwerker-promotion.de (Betreff: Mini-Falco, Mails bitte mit Adressen und Angabe der Tour-Stadt).