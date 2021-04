Corona in Düsseldorf : Sieben-Tage-Inzidenz steigt deutlich an

Ein Corona-Patient auf der Intensivstation in der Sana Klinik Gerresheim. Foto: Anne Orthen (orth)/Anne Orthen (ort)

Düsseldorf Obwohl die Corona-Zahlen wegen der Ostertage noch immer nicht auf dem aktuellen Stand sind, steigt die Inzidenz an, hat in Düsseldorf einen deutlichen Sprung nach oben gemacht. Fünf weitere Menschen sind im Zusammenhang mit Corona gestorben.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Corona-Neuinfektionsrate in Nordrhein-Westfalen ist am Freitag nach mehreren Tagen mit sinkenden Werten wieder angestiegen. Das Robert Koch-Institut (RKI) wies eine Wocheninzidenz von 108,6 aus. Düsseldorf liegt nach einem starken Anstieg nur noch knapp darunter.

Besonders hoch waren die Werte mit 194,9 in Remscheid und im Märkischen Kreis mit 186,5. Auch die größte NRW-Stadt Köln lag mit 135,2 über der 100er-Marke. Die drittgrößte Stadt Dortmund blieb nur knapp darunter (99,8). Am geringsten war die Inzidenz im Kreis Höxter (43,5), im Kreis Soest (52,7), im Kreis Paderborn (56,2) und in Münster (56,5). Auch für Freitag betonte das RKI, bei Interpretation der Zahlen sei zu beachten, dass rund um Ostern weniger Proben genommen wurden und entsprechend weniger Meldungen an die Gesundheitsämter gingen.

Seit dem 3. März 2020 wurde bei insgesamt 19.857 (+130) Menschen in Düsseldorf eine Infektion mit dem Coronavirus diagnostiziert. Laut der Information des Landeszentrums Gesundheit NRW (LZG) sind aktuell rund 990 Personen in Düsseldorf infiziert. (Die Zahlen des LZG sind immer auf volle Zehnerstellen gerundet.)

Von den Infizierten werden 119 in Krankenhäusern behandelt, davon 38 auf Intensivstationen. 18.500 Düsseldorfer sind inzwischen genesen. 329 (+5) Menschen, die mit dem Coronavirus infiziert waren, sind bisher in Düsseldorf gestorben. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt nach den vorliegenden Zahlen derzeit bei 101,0 (Vortag: 91,0).

Kostenpflichtiger Inhalt Damit würde eine mögliche Corona-Notbremse frühestens am Dienstag kommender Woche in Kraft treten. Hält sich die Sieben-Tage-Inzidenz mehr als drei Tage über 100, müssen Corona-Auflagen am darauf folgenden zweiten Werktag verschärft werden. Kommunen können allerdings Ausnahmen zur für Menschen mit aktuellem negativem Schnelltest zulassen.

Ansprechpartner Der erste Ansprechpartner bei akuten Erkrankungen – somit auch bei einer möglichen Corona-Infektion –, ist immer der Hausarzt. Sollte ein Verdacht auf eine Infektion mit dem Coronavirus bestehen, wird in der Praxis ein Test vorgenommen oder man wird an das städtische Infotelefon verweisen. Dieses steht auch für allgemeine Fragen zur Verfügung und ist von montags bis freitags von 7.30 Uhr bis 21 Uhr und samstags von 8 bis 16 Uhr unter der 0211 89-96090 zu erreichen (Fax für Hörgeschädigte: 0211 89-35674).

Schulen, Kitas und Altenheime Den Zahlen der Stadt zufolge sind aktuell in Altenheimen in Düsseldorf vier Bewohner und fünf Betreuer mit dem Coronavirus infiziert (Stand 8.4.). In Düsseldorfer Kitas sind seit Anfang April 24 Kinder betroffen sowie 12 Personen im Betreuerstab. Bei den sogenannten weiteren Personen gab es bislang im April vier Fälle (Stand 8.4.). An den Düsseldorfer Schulen sind im April bislang 61 Schüler, drei Betreuer/Lehrer sowie zwei sonstige Personen betroffen (Stand 8.4.).

Impfzahlen Am Donnerstag wurden in Düsseldorf 3584 Personen geimpft. Darunter sind 3560 Personen, die ihre erste und 24 Personen, die ihre zweite Impfung erhalten haben. Seit dem 27. Dezember sind damit in Düsseldorf 97.381 Menschen geimpft worden, davon haben 38.154 ihre erste und zweite Impfung erhalten.

Abstrichzahlen 32 Abstriche wurden am Donnerstag in der städtischen Diagnosepraxis vorgenommen, im städtischen Drive-In-Testzentrum 220. Dazu kommen 148 weitere Abstriche, die durch den mobilen Service vorgenommen wurden. Insgesamt wurden in den zwei städtischen Einrichtungen sowie durch den mobilen Service bisher 116.562 Abstriche vorgenommen. Kostenpflichtiger Inhalt Informationen zu den Schnelltests finden Sie hier.

Daten Die Stadt veröffentlicht automatisiert die Zahlen vom Dashboard des Robert-Koch-Instituts sowie des LGZ und weiterhin eigene eingepflegte Daten auf dem Corona-Portal.

(csr)