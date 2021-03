Kostenpflichtiger Inhalt: Abläufe nach Kritik geändert : Das müssen Sie über das Düsseldorfer Schnelltest-Zentrum wissen

Im Foyer der Mitsubishi Electric Halle in Oberbilk hat die Stadt Kabinen für Schnelltests aufgebaut. In der Nähe befindet sich auch der Wartebereich. Foto: Stadt Düsseldorf/ David Young/Stadt Düsseldorf/David Young

Düsseldorf Das Schnelltest-Zentrum an der Mitsubishi Electric Halle in Düsseldorf-Oberbilk hat nicht nur seinen Standort gewechselt. Auch die Abläufe sind an vielen Stellen überdacht und nachgebessert worden. Ein Schnelltest-Test mit Antworten auf die wichtigsten Fragen.