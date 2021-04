Kultur in Düsseldorf : Zakk lädt zum „Welttag des Buches“ ein

Düsseldorf Das Kulturzentrum in Flingern nimmt am Welttag des Buches teil. Drei Autoren stellen ihre Bücher vor. Im Teilnahmepreis enthalten ist noch ein Bonus.

Nach vielen Veranstaltungen, die wegen der Corona-Pandemie ausschließlich online stattgefunden haben, plant das Zakk diese Lesungen wieder unter seinem Dach – selbstverständlich den geltenden Regeln zum Eindämmen der Pandemie entsprechend. Besonders an diesem Lesungen ist zudem, dass sie ab 19.30 Uhr gleichzeitig in verschiedenen Räumen in dem Kulturzentrum stattfinden. Besucher müssen sich also entscheiden, welchem Autor sie gern zuhören möchten.