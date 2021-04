Tierschutz : Tiertransport: Viele Hunde sind zurück in Ungarn

Tiertransport: Viele Hunde sind zurück in Ungarn

Das Foto der Polizei zeigt einen Transporter voller Boxen, in denen sich 34 Hunde befanden. Foto: dpa/Polizei Düsseldorf

Rath Ende Februar wurden mehr als 30 Welpen in einem Fahrzeug entdeckt und ins Tierheim gebracht. Viele Tiere mussten zurück zum Züchter.

Das Tierheim Düsseldorf hat rund die Hälfte der am 23. Februar sichergestellten Hunde aus einem ungarischen Transporter an ihre rechtmäßigen Eigentümer aushändigen müssen. „Unseren Informationen zufolge sind viele Hunde zurück nach Ungarn gebracht worden, zu ihren diversen Züchtern dort“, sagt Monika Piasetzky, die Vorsitzende des Tierschutzvereins, der das Heim betreibt. Es sei kein gutes Gefühl, dieTiere wieder einem ungewissen Schicksal zu überlassen.

Einige Hunde wurden aber auch an Personen gegeben, die einen rechtmäßigen Kaufvertrag vorweisen konnten. „Ein gutes Gefühl“, sagt Piasetzky. 17 Hunde sind nun noch im Tierheim, bis ihre Besitzverhältnisse geklärt sind. Das Tierheim Düsseldorf befindet sich an der Rüdigerstraße in Rath.