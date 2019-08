Umstrittener Verkehrsversuch in Düsseldorf : CDU-Chef kritisiert Umweltspur als „verantwortungslos“

Thomas Jarzombek bemängelt, dass den hunderttausenden Auto-Pendlern die Alternativen fehlten. Die Pläne von OB Thomas Geisel seien „nicht durchdacht“.

Noch in diesem Jahr will die Stadt eine dritte, erheblich längere Sonderspur für Busse, Räder, E-Autos, Fahrgemeinschaften sowie Taxis einführen. Sie soll nach der Abfahrt „Universität“ der A46 in Wersten starten und durch die Innenstadt bis zum Nordstern führen. Zunächst werden Teilstücke markiert. Die Politik entscheidet in einer Sitzung am 29. August.

Zugleich will die Stadt mehr Park-and-Ride-Parkplätze (P+R) schaffen. Aus Sicht von Jarzombek hilft das wenig weiter. Bislang gebe es gerade einmal 2500 Parkplätze für P+R in Düsseldorf, nun wolle die Stadt zusätzliche 200 Stellplätze schaffen. „Für die meisten Pendler wird es hier keinen Platz geben“, so Jarzombek. Zusätzliche Kapazitäten im öffentlichen Nahverkehr würden ebenfalls nicht geschaffen, zudem kritisiert Jarzombek die mangelnde Zuverlässigkeit der Rheinbahn. „Düsseldorfer, die nicht in der Innenstadt wohnen, und Menschen, die aus der Region kommen, sind die Verlierer“, so Jarzombek. „Sie werden nur noch behandelt wie zweite Klasse und bekommen keine Alternative zum Stau an die Hand.“