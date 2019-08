Kostenpflichtiger Inhalt: Kampf gegen schlechte Luft : Umwelthilfe für Busspuren auf der Autobahn

Autos fahren auf einer Busspur (Archivfoto). Foto: dpa/Maurizio Gambarini

Düsseldorf Düsseldorf will seine Umweltspuren ausbauen. Auch andere Städte in NRW suchen derweil nach Lösungen, um die Luftverschmutzung einzudämmen. In Wuppertal sollen digitale Ampeln dafür sorgen. Neuss will eine Schnellbuslinie über den Rhein.