JLL-Jahresempfang in Düsseldorf Überlebensrezepte für die Immobilienbranche

In Singapur leben 97 Prozent der Menschen in öffentlich subventionierten Wohnungen, die im Regelfall Eigentum der Bewohner werden sollen. Spitzenpolitiker bekommen dort die Gehälter von Vorstandschefs, sagte JLL-Weltchef Christian Ulbrich am Donnerstag in der Tonhalle in Richtung von Oberbürgermeister Stephan Keller. Der wiederum nannte den Jahresempfang des weltgrößten Maklers „ein Familientreffen der Immobilienbranche fast wie bei der Mipim oder der Expo, wo man en passant Themen ansprechen kann“.