Senioren in Düsseldorf : Mitsingkonzert in Gerresheimer Fußgängerzone

Die German Silver Singers weisen alle mindestens 60 Jahre Lebenserfahrung auf. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Düsseldorf Bei den anstehenden Demenz-Wochen der Diakonie treten am 10. September auch die Silver Singers im Zentrum plus auf.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Marc Ingel

Um über Demenz zu informieren, den Austausch von Betroffenen und Angehörigen zu fördern, Hilfsangebote vorzustellen und das Thema aus der Tabuzone zu holen, richtet die Diakonie Düsseldorf im September die sogenannten Demenz-Wochen aus.

Verschiedene Einrichtungen beteiligen sich mit Aktionen – vom Tanzen im Sitzen im Katharina-von-Bora-Haus in Bilk, über das Theaterstück „Dachstube“ des Kompetenzzentrums Demenz in Gerresheim bis hin zu Bewegungsübungen im Zentrum plus in Oberkassel.

Der Startschuss fällt in Gerresheim: Los geht es am Dienstag, 27. August, um 18 Uhr mit einem Mitsingkonzert in der Fußgängerzone am Neusser Tor in Gerresheim. Ausgerichtet wird das Konzert vom Zentrum plus Gerresheim in Kooperation mit dem Runden Tisch Demenz im Stadtbezirk 7. Wer mehr über die Veranstaltung erfahren oder gar mitsingen will, kann sich an Petra Wienß unter Telefon 29 65 28 wenden.

Außerdem auf dem Programm in Gerresheim stehen unter anderem der Vortrag „Achtsamkeit und Selbstsorge“ mit Autor Erich Schützendorf (17. September, 16 Uhr, Ferdinand-Heye-Haus, Apostelplatz) und das Ein-Mann-Thea­terstück Dachstube, gespielt von Thomas Borggrefe (5. September 18 Uhr, Ferdinand-Heye-Haus) sowie ein Konzert mit den German Silver Singers (10. September, 15 Uhr, Zentrum plus Gerresheim, Am Wallgraben 34).

Gerresheim zeigt sich seit vielen Jahren sehr aktiv in der Demenzarbeit. In diesem Rahmen entstand bereits 2011 das Netzwerk „Demenz geht uns an – Runder Tisch Demenz im Stadtbezirk 7.“