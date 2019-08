Düsseldorf-Unterbilk : Pkw landet bei schwerem Unfall auf dem Dach

Foto: Gerhard Berger 11 Bilder Pkw landet auf dem Dach - schwerer Unfall in Düsseldorf-Unterbilk.

Düsseldorf Zwei Pkw sind am Dienstagabend in Düsseldorf-Unterbilk bei einem Unfall mit so großer Wucht zusammengestoßen, dass sich eines der Fahrzeuge überschlug und auf dem Dach liegen blieb. Eine Person wurde verletzt.

Der Unfall ereignete sich gegen 22 Uhr im Kreuzungsbereich Elisabethstraße und Bilker Allee.

Wie eine Polizeisprecherin sagte, sei ein Mercedes-Fahrer wohl bei Rotlicht in die Kreuzung eingefahren und haben den auf der Bilker Allee fahrenden Kleinwagen erfasst. Der habe sich durch die Wucht des Aufpralls überschlagen und sei mitten auf der Kreuzung auf de Dach liegen geblieben. Die Person in dem Kleinwagen wurde leicht verletzt.

Der Mercedes sei daraufhin ins Schleudern geraten und gegen einen Strommasten gefahren. Der Gesamtschaden wird auf 35.000 Euro geschätzt.

