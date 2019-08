Feuerwehr Düsseldorf : Auch die Wachen modernisieren

Die Feuerwache an der Hüttenstraße in Düsseldorf. Foto: Endermann, Andreas (end)

Meinung Düsseldorf Die Feuerwehr Düsseldorf will ein attraktiverer Arbeitgeber werden. Dann müssen auch die Sanierungsfälle unter den Wachen schleunigst modernisiert werden, meint unsere Autorin.

Klug, sportlich, team- und leistungsfähig – diese Bewerber will jede Berufsfeuerwehr, nicht nur in NRW. Und die Polizei braucht sie auch.

Bei so viel Konkurrenz ist es folgerichtig, dass die Feuerwehr sich schick macht für einen Arbeitsmarkt, den in dieser Branche die Arbeitnehmer bestimmen. Aufstiegschancen schaffen, Voraussetzungen an die Lebenswirklichkeit anpassen – das ist der richtige Weg.