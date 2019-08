Einkaufsstraße in Düsseldorf : Schadowstraße wird für 15,2 Millionen Euro umgebaut

Düsseldorf In acht Monaten soll es endlich losgehen. Dann wird Düsseldorfs einst größte Einkaufsstraße zur weitgehend autofreien Wohlfühlzone.

Im April 2023 soll die Schadowstraße nicht mehr wiederzuerkennen sein. Wichtigste Änderung: Die Straßenbahnschienen, durch die Wehrhahn-Linie überflüssig, kommen weg. Stattdessen wird es in der Straßenmitte einen Fahrstreifen für Autos geben. Die dürfen aber nur zwischen 18.30 und 10.30 Uhr von der Berliner Allee aus in Richtung Wehrhahn fahren. Das gilt für den gesamten motorisierten Individualverkehr, Radfahrer haben 24 Stunden lang auf diesem Mittelstreifen freie Fahrt in beide Richtungen, die Kreuzungsbereiche an der Tonhallen- und Jacobistraße werden entsprechend umgebaut. Dabei haben die Planer auch die Terrorprävention berücksichtigt, heißt es in der Beschlussvorlage.