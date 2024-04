Nachfolge von Benders Marie in Düsseldorf Im „Hotel Hotel“ soll die Apero-Kultur in die Altstadt kommen

Ganz nach dem südlichen Vorbild soll bald in der Düsseldorfer Altstadt die Apero-Kultur gelebt werden. Nachdem das beliebte Altstadtlokal Benders Marie geschlossen hatte, wird dem Lokal an der Andreasstraße bald neues Leben eingehaucht. Gastronom Walid El Sheikh möchte seinen „roten Faden“ in Düsseldorf weiter fortsetzen und auch an dem neuen Standort etwas kreieren, das es so vorher noch nicht in der Stadt gab.