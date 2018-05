Höherweg in Düsseldorf-Flingern: Brand bei Autoglas-Betrieb

Feuerwehreinsatz : Auto brennt in Autoglasbetrieb - viel Rauch in Düsseldorf-Flingern

Düsseldorf Am späten Montagnachmittag hat in einem Autoglasbetrieb in Düsseldorf ein Fahrzeug gebrannt. Die Feuerwehr brachte das Feuer schnell unter Kontrolle, es kam zu starker Rauchentwicklung.

Die Feuerwehr wurde gegen 17.30 Uhr zu dem Gewerbebetrieb am Höherweg im Stadtteil Flingern gerufen. „Der Einsatzleiter hat schon bei Anfahrt eine starke Rauchentwicklung gesehen“, sagte ein Sprecher der Feuerwehr auf Anfrage.

Vor der Halle des Autoglas-Betriebs brannte Unrat, innen ein Auto. Die Feuerwehr brachte das Feuer unter Kontrolle.









Wie es zu dem Feuer kam, ist unklar - es besteht der Verdacht auf Brandstiftung, weshalb die Kriminalpolizei eingeschaltet wurde.

(hpaw)