Einsatz in Tönisvorst Feuerwehr löscht Brand im Gewerbegebiet

Wie die Feuerwehr mitteilte, alarmierte die Leitstelle um 9.18 Uhr beide Löschzüge der Feuerwehr Tönisvorst zu einem Brand am Lenenweg. Als die ersten Wehrleute eintrafen, stand eine Lackierkabine in der Lagerhalle schon in Vollbrand. Dabei entwickelte sich starker Rauch.