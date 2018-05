Düsseldorf Hauptbahnhof: Beleidigung, Drogenfund und Körperverletzung

Düsseldorf Beleidigung, Drogenfund und Körperverletzung: Die Bundespolizei hatte am Freitag und Samstag am Hauptbahnhof einiges zu tun. Ein junger Mann hatte Drogen dabei, ein Betrunkener schlug mit seiner Gehhilfe um sich.

Ein 23-Jähriger Wuppertaler lief am Samstagmittag um 13.40 Uhr an einer Streife der Bundespolizei vorbei und beleidigte sie mit den Worten "ACAB" - die englische Parole für "All cops are bastards" ("Alle Polizisten sind Bastarde").