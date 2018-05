Düsseldorf: Frau tötet Ehemann mit Messer - Festnahme

Frau ersticht Ehemann in Düsseldorf

Düsseldorf Eine Frau hat in Düsseldorf-Niederkassel ihren Mann mit einem Messer angegriffen und tödlich verletzt. Sie wurde festgenommen. Die Hintergründe der Tat sind unklar.

Laut Polizei hatte die 59-Jährige ihren 67 Jahre alten Mann am Sonntagabend in der gemeinsamen Wohnung an der Lütticher Straße mit dem Messer angegriffen. Danach rief sie gegen 21 Uhr selbst den Notruf.