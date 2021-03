Feuerwehr Düsseldorf : Sturmtief Luis sorgt für fast 100 Einsätze

Düsseldorf Sturmtief Luis hat der Feuerwehr in Düsseldorf reichlich Arbeit beschert, insgesamt 96 Einsätze standen nach dem Wochenende auf der Zählliste. Zweimal stürzten gar Bäume auf Wohngebäude.

Glück im Unglück hatten die Anwohner eines Einfamilienhauses Am Garather Mühlenbach. Hier war am Samstag ein etwa 15 Meter hoher Baum auf das Haus und eine Garage gestürzt. Dabei wurden Teile der Dachkonstruktionen zerstört. Mithilfe einer Drehleiter konnte der Baum Stück für Stück abgetragen werden. Ein noch größerer Gebäudeschaden konnte so verhindert werden. Nach rund dreieinhalb Stunden konnten die zwölf Feuerwehrleute die Einsatzstelle an einen Dachdecker übergeben.