Kriminalpolizei ermittelt : Feuerwehr Düsseldorf rettete Bewohner aus brennendem Mehrfamilienhaus

Foto: Patrick Schüller 8 Bilder Feuer in Mehrfamilienhaus in Düsseldorf-Garath

Düsseldorf In einem Mehrfamilienhaus in Düsseldorf-Garath ist mitten in der Nacht ein Brand ausgebrochen. Mehrere Bewohner mussten mit Brandfluchthauben aus dem Gebäude gerettet werden. Die Brandursache wird derzeit von der Polizei untersucht.

Von Christoph Schroeter

Bewohner des Mehrfamilienhauses in Garath bemerkten am frühen Freitagmorgen gegen 3.30 Uhr Rauch im Treppenraum und alarmierten die Feuerwehr. Als die ersten Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, hatten sich bereits mehrere Bewohner aus den teilweise verrauchten Wohnungen in Sicherheit gebracht. Ein Atemschutztrupp suchte in dem Gebäude nach weiteren Menschen. Zeitgleich löschten Einsatzkräfte ein brennendes Fahrrad im Kellergeschoss. Das Feuer war schnell gelöscht.

Sechs Bewohner wurden von Feuerwehrleuten mit Brandfluchthauben in Sicherheit gebracht. Der Rettungsdienst untersuchte 17 Menschen, einer musste nach einer medizinischen Erstversorgung vor Ort in ein Krankenhaus transportiert werden. Die Feuerwehr kontrollierte acht Wohnungen des Hauses auf Brandrauch und setzte anschließend Hochleistungslüfter ein, um diese davon zu befreien.