Sturm über Düsseldorf : Spitze der Maxkirche drohte herabzustürzen – Kreuz und Hahn demontiert

Bis 23.15 Uhr waren die Fachleute am Donnerstagabend vor der Maxkirche im Einsatz. Sicherheitshalber wurden Kreuz und Hahn für eine Sanierung mitgenommen. Foto: Frank Heidkamp

Düsseldorf Das am Donnerstag über Düsseldorf hinwegziehende Sturmtief hat die Spitze der Maxkirche in der Carlstadt wackeln lassen. Höhenretter der Feuerwehr waren im Einsatz. Das Kreuz auf der Spitze wurde in der Nacht zu Freitag von einer Fachfirma sicherheitshalber abgebaut.

Sturmtief „Klaus“ hat in der Düsseldorfer Innenstadt das Kreuz auf dem Kirchturm der Maxkirche kräftig ins Wanken gebracht. Weil nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sich Kreuz und Hahn von der Turmspitze lösen und zu Boden stürzen, demontierten Mitarbeiter einer von der Lambertus-Gemeinde beauftragten Stahlbaufirma beide Bauteile am späten Donnerstagabend.

Mitarbeiter des katholischen Maxhauses hatten am Vormittag bemerkt, dass Kreuz und Hahn ungewöhnlich stark schwankten, sagte Stadtdechant Frank Heidkamp, der sich die Situation vor Ort anschaute. Daraufhin wurden Feuerwehr und Polizei verständigt. Die Altstadtgassen rund um die Maxkirche hatte die Feuerwehr ab dem Mittag abgesperrt. Gegen halb vier am Nachmittag endete der erste Einsatz der Feuerwehr. Der Eigentümer und die Bauaufsicht versuchten, so schnell wie möglich eine Lösung zu finden.

Zuvor waren Höhenretter von innen in den Turm geklettert, um die Standfestigkeit und die Verankerung des Kreuzes zu überprüfen. Dabei ging es um die Entscheidung, ob das Kreuz vorerst stehen bleiben kann. „Für diesen Einsatz kam die Drehleiter nicht in Frage, weil sie nur bis zu einer Höhe von 30 Metern reicht, das Kreuz als Abschluss der Kirchenspitze sich aber auf 42 Meter Höhe befindet, deshalb wurden die Höhenretter eingesetzt“, sagte Feuerwehr-Sprecher Christopher Schuster. Die Höhenretter verspannten die Seile im Inneren des Turmes neu. Allerdings wackelte das Kreuz auch weiterhin. Die genaue Ursache dafür konnte bei einer Prüfung durch das Bauaufsichtsamt am Donnerstagnachmittag nicht festgestellt werden.

Die Sperrung blieb daher bestehen. Schneller als erwartet kamen die zunächst für Freitag angekündigten Mitarbeiter der Stahlbaufirma nach Düsseldorf und demontierten die beiden Teile sicherheitshalber. In den kommenden Tagen soll nun ein Gerüst an der Maxkirche aufgebaut werden, um den Turm durch Statiker auf seine Stabilität hin zu überprüfen. Die Maxkirche ist seit Freitagmorgen wieder für Besucher geöffnet.

Stadtdechant Frank Heidkamp zeigte sich überrascht vom Schwankungsgrad des Kreuzes. „Wir haben das bei vergleichbaren Wetterlagen vorher noch nicht bemerkt.“ Für die Anwohner in der Carlstadt bestand keine Gefahr, sie konnten in ihren Wohnungen bleiben. Immer wieder hatten Passanten am Donnerstagnachmittag versucht, über die Schulstraße vorbei an der Maxkirche in die Innenstadt zu kommen, „ich wollte gerade einkaufen“, sagte eine Frau, die von dem Einsatz vorher nichts mitbekommen hatte. „Ein paar Ziegel sind schon mal hier runtergekommen“, erzählt die Anwohnerin, „schlimm war damals die Kastanie, die bei Orkan Ela umgestürzt ist“.

Die Sperrung der Schulstraße hat teauch Auswirkung auf den Linienverkehr. Betroffen war die Buslinie 726. Am Donnerstag-Nachmittag hatte ein Bus vergeblich versucht, seine Route einzuhalten. Er musste noch am Rheinufer wenden und einen alternativen Weg suchen.

Wegen des Sturms wurde die Feuerwehr bis Donnerstagabend zu 42 wetterbedingten Einsätzen gerufen. „Meist wegen loser Bäume oder loser Ziegel“, sagte Schuster, der sich nicht erinnern kann, dass er in Düsseldorf schon einmal ein Kreuz und einen Hahn sichern musste. Wie die Einsatzkäfte am Abend weiter mitteilten, hatte sich in Derendorf das Dach eines Gartenhauses gelöst und war durch die Luft geflogen. In der Nähe des Flughafens beschädigte gegen 14.30 Uhr ein umgestürzter Baum die Oberleitung einer S-Bahnlinie. Ein Notfallmanager der Bahn schaltete den Bereich stromlos. Der Baum wurde entfernt.

