Versuchte Tötung in Düsseldorf : Mann mit lebensgefährlichen Verletzungen in Arztpraxis - Polizei sucht Zeugen

Düsseldorf Ein schwer verletzter Mann ist am Montagabend in einer Praxis in Düsseldorf-Unterbilk erschienen. Es bestand Lebensgefahr, er musste notoperiert werden. Die Polizei geht von einem versuchten Tötungsdelikt aus und sucht Zeugen.

In einem lebensbedrohenden Zustand erschien ein schwerverletzter Mann am Montagabend in einer Arztpraxis in Unterbilk. Polizei und Staatsanwaltschaft Düsseldorf gehen von einem versuchten Tötungsdelikt aus. Noch völlig unklar sind die Hintergründe des Falls.

Der 39-Jährige war mit schweren Verletzungen in der Notfallpraxis an der Florastraße erschienen und musste im weiteren Verlauf notoperiert werden. Die Polizei hat eine Mordkommission eingerichtet und sucht dringend nach Zeugen.

Gestern, gegen 22 Uhr erschien der 39 Jahre alte, zunächst ansprechbare Mann in der Praxis. Während der Untersuchung verschlechterte sich sein Zustand, sodass eine Operation notwendig war und Lebensgefahr bestand.

Erste Ermittlungen ergaben, dass er offensichtlich an der Aachener Straße in ein Taxi gestiegen war, welches ihn zu der Praxis gebracht hatte. Für die Spurensicherung am mutmaßlichen Tatort an der Aachener Straße zwischen Kopernikus- und Suitbertusstraße zog die Polizei die Feuerwehr hinzu. Die Einsatzkräfte leuchtete den Bereich für die Spurensicherung aus. Über eine Strecke von rund 100 Metern war dort eine deutliche Blutspur zu erkennen.

Die Düsseldorfer Polizei ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdelikts und sucht nach Zeugen der Tat. Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 11 der Düsseldorfer Polizei unter Telefon 0211-8700 entgegen.

(csr)