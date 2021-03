Spezialeinheit in Düsseldorf-Hassels : Drei Männer mit sieben Kilogramm Marihuana festgenommen

Spezialeinheit in Düsseldorf-Hassels

In diesem Koffer in einem Auto transportierten die Männer die Drogen. Foto: Polizei

Düsseldorf Mehrere Männer mit mehr als sieben Kilogramm Marihuana im Gepäck konnten in Düsseldorf festgenommen werden. Eine Spezialeinheit der Polizei stellte sie auf dem Parkplatz eines Discounters in Hassels.

Drei mutmaßliche Rauschgifthändler konnten nach Ermittlungen des Düsseldorfer Rauschgiftkommissariats und der Staatsanwaltschaft festgenommen werden. Dabei wurden über sieben Kilogramm Marihuana beschlagnahmt. Beamte einer Spezialeinheit konnten die Männer auf dem Parkplatz eines Discounters in Hassels überwältigen.

In der vergangenen Woche hatten die Ermittler Hinweise auf einen 27-jährigen Mann erhalten, der im Internet nicht geringe Mengen Betäubungsmittel zum Kauf angeboten haben soll. Verdeckt geführte Ermittlungen ergaben, dass der Mann am Montag zusammen mit einem Begleiter für ein Rauschgiftgeschäft aus Bremen nach Düsseldorf gekommen war.

Auf dem Parkplatz eines Discounters in Düsseldorf-Hassels konnte der 27-Jährige zusammen mit zwei Begleitern (41 und 30 Jahre alt) durch die Spezialeinheit festgenommen werden. Bei anschließenden Durchsuchungen in Bremen und Bergisch-Gladbach konnten weitere rund anderthalb Kilogramm Cannabis sichergestellt werden. Die festgenommenen Männer sollten noch am Dienstag einem Haftrichter vorgeführt werden.