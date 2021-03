Aus Garten in Düsseldorf-Unterbach : Feuerwehr rettet erschöpftes Fuchsbaby

Das kleine Fuchsbaby. Foto: Feuerwehr Düsseldorf

Düsseldorf Die Feuerwehr hat in Düsseldorf-Unterbach ein erschöpftes und mutterloses Fuchsbaby aus einem Garten befreit. Das Jungtier war über einen Hang am Ende des Grundstücks in den Garten gerutscht und konnte den Hügel nicht mehr aus eigener Kraft erklimmen.

Ein schreiendes Fuchsbaby im Garten machte die Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses auf sich aufmerksam. Die Frau alarmierte am Donnerstagvormittag die Feuerwehr Düsseldorf. Die Einsatzkräfte konnten das Tier behutsam in eine Tierbox heben und nach einer kurzen Untersuchung vor Ort in eine Tierklinik transportieren. Die Suche nach der Mutter vor Ort blieb erfolglos.

Die Frau hatten bereits über verschiedene Wege versucht, einen Ansprechpartner für ein mutterloses Fuchsbaby zu finden und sich dann an die Feuerwehr Düsseldorf gewendet. Als die beiden Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, hatte sich der Babyfuchs unter Kinderspielzeug im Garten versteckt.

Es war über einen Hang am Ende des Grundstücks in den Garten gerutscht und konnte aus eigener Kraft den Hügel nicht mehr erklimmen. Die beiden Feuerwehrleute durchsuchte das angrenzende Waldstück, um den Fuchsbau oder die Mutter ausfindig zu machen. Die Suche blieb erfolglos.

Das sichtlich eingeschüchterte und unterkühlte Tier wurde dann behutsam in eine Tiertransportbox gehoben und anschließend in eine Düsseldorfer Tierklinik transportiert. Inzwischen wird es in einer Tierauffangstation versorgt und sobald wie möglich wieder in die Natur entlassen. Für die Feuerwehr war der Einsatz nach 90 Minuten beendet.

(csr)